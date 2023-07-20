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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Türk devletlerinin vazgeçilmez bir kalesi konumundadır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Türk devletlerinin vazgeçilmez bir kalesi konumundadır." dedi.

Muhammet Tarhan, Mehmet Kemal Firik  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Türk devletlerinin vazgeçilmez bir kalesi konumundadır

Ankara/Lefkoşa

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Lefkoşa'da düzenlenen KKTC'nin "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni"nde hitap etti.

Bulundukları bölgede kritik gelişmeler yaşandığını ve Doğu Akdeniz'deki jeopolitik durumun hidrokarbon kaynakları üzerinde büyük bir mücadeleye dönüştüğünü kaydeden Tatar, "Doğu Akdeniz'de Türk egemenliğinin dayanak noktası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni devre dışı bırakıp, anavatan Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den uzaklaştırmak ve çeşitli aktörler ile küresel güçlerin Doğu Akdeniz'de hakimiyet kurma çalışmaları, gerginliğe neden olmaktadır." diye konuştu.

Tatar, gerginliğin ana nedenlerinden birinin "Rum-Yunan ikilisinin olumsuz tutumlarıyla silahlanma faaliyetlerine devam etmesi" olduğunu belirterek, tüm bunlara karşı KKTC ve Türkiye'nin hak ve menfaatleriyle stratejik çıkarlarını korumak ve Mavi Vatan'ı savunabilmek için her türlü mücadeleye devam edildiğini vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Türk devletlerinin vazgeçilmez bir kalesi konumundadır." dedi.

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