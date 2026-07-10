KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, hastaneye kaldırıldı

Başkent Lefkoşa'daki eski cumhurbaşkanlığı binasında düzenlenen etkinlikte rahatsızlanan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eski cumhurbaşkanlığı binasında katıldığı etkinlik sırasında tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirdiği ifade edildi.

Kontrol amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılan Cumhurbaşkanı Erhürman'ın genel durumunun iyi olduğu, ileri tetkik ve gözlem sürecinin devam ettiği kaydedildi.

KKTC Sağlık Bakanı Dinçyürek, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Birtan ve kardiyoloji doktoru Eser Varış ile Erhürman'ın sağlık durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Dinçyürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erhürman'ın akşam saatlerinde hastaneye geldiğini, şu ana kadar tüm kontrollerin yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın sağlık durumunun stabil olduğunu ve herhangi bir bulguya rastlanmadığını ifade eden Dinçyürek, muhtemelen kontrol amaçlı bu geceyi hastanede gözetim altında geçireceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Erhürman'a "geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ın bu akşam katıldığı program sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını üzüntüyle öğrendim. Sayın Cumhurbaşkanı'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."