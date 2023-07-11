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KKTC Başbakanı Üstel: Büyük gövdeli uçakların da ülkemize ineceği yeni bir havalimanına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 20 Temmuz'da açılacak Ercan Havalimanı'na büyük gövdeli uçakların da ineceğini belirterek, "Ercan Devlet Havalimanıyla anavatanımız Türkiye Cumhuriyetine kapılarımız daha çok açılacak." dedi.

Muhammet Tarhan, Ali Ruhluel  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
KKTC Başbakanı Üstel: Büyük gövdeli uçakların da ülkemize ineceği yeni bir havalimanına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz

Ankara/Lefkoşa

Üstel, Başbakanlık binasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesine ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Yeni görevinden dolayı Kurtulmuş'a başarılar dileyen Üstel, daha önceki görevlerinde Kurtulmuş ile çeşitli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Üstel, Kurtulmuş'un yeni göreviyle Türk Dünyasının daha iyi temsil edilmesine büyük katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

KKTC Başbakanı Üstel, "Türkiye Yüzyılı" ile Türkiye'nin KKTC ile olan kardeşlik bağlarının daha da güçleneceğini ve yaptıkları işbirlikleriyle KKTC'nin de "Türkiye Yüzyılı"nın bir parçası olacağını dile getirdi.

20 Temmuz'da yeni Ercan Havalimanı'nı uluslararası alanlara açacaklarını kaydeden Üstel, "Yeni Ercan Devlet Havalimanıyla hem anavatanımız Türkiye Cumhuriyetine kapılarımız daha çok açılacak, hem de (havalimanı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanımızın dünyaya açılan bir penceresi olacak. Bu kazandığımız havalimanıyla artık dünyada bize ulaşımda uygulanan ambargoların bundan sonraki süreçte söyleyecek herhangi bir lafları olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Üstel, yeni Ercan Havalimanı'nın tamamen çağdaş, modern ve dijital olduğunu belirterek, "Büyük gövdeli uçakların da ülkemize ineceği yeni bir havalimanına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz." dedi.

Öte yandan Türkiye'den kabloyla enerjinin KKTC'ye gelmesinin mutluluğunu da yaşadıklarını kaydeden Üstel, Türkiye ile yaptıkları iktisadi ve mali işbirliği protokolleriyle KKTC'nin ekonomisi ve üretimini geliştirmek için çalıştıklarına işaret etti.

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