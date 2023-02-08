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Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yıkılan 14 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor
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KKTC arama kurtarma ekipleri, Adıyaman'daki otel enkazından 1 kişiyi kurtardı

Adıyaman'da görev yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) arama kurtarma ekiplerinin, kent merkezindeki otel enkazından bir genci kurtardıkları bildirildi.

Mehmet Kemal Firik   | 08.02.2023
KKTC arama kurtarma ekipleri, Adıyaman'daki otel enkazından 1 kişiyi kurtardı

Lefkoşa

SSTB'den yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde yıkılan ve KKTC'den giden kolej öğrencilerinin kaldığı Adıyaman'daki İsias Otel'in enkazında yapılan çalışmada, 23 yaşındaki Anıl Zeybek'in kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Adıyaman'da bulunan KKTC ekiplerinin çalışmalarına 24 saat aralıksız devam ettikleri belirtilerek, KKTC'li öğrencilere ulaşılabilmesi için ekiplerin insanüstü gayret gösterdikleri vurgulandı.

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