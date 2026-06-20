Samsun'un Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 56 bin hektarlık genişliğe sahip.

Sulak alanları 12 bin hektar olan, barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan delta, 365 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2016 yılında giren Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ender ya da nesli tehlike altındaki kuş türlerini barındırması bakımından büyük önem taşıyor.

Kızılırmak Deltası'nda 1000'e yakın leylek yuvası da bulunuyor. Yuvaların yoğun bulunduğu Doğanca Mahallesi'nde leyleklerin kümelendiği alana vatandaşlar, "Leylek Toki" veya "Leylek ormanı" adını veriyor.

Yuvalarda 3-4 yavru bulunabiliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde "Leylek ormanı" olarak adlandırılan bir bölgenin bulunduğunu söyledi.

"Leylek ormanı"nın yaklaşık 70 yuvanın aynı alanda görüldüğü özel bir bölge olduğuna işaret eden Yılmaz, "Alanda hakim olan ağaç türü dişbudaktır. Burada bir ağaç üzerinde 3 veya 4 yuva görebilirsiniz. Yuvanın ağırlığı 600 ile 1000 kilogram arasında değişiyor." dedi.

Ak leyleklerin mart ayı başında güneyden kuzeye göç ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Her yıl aynı ya da yakında olan bir yuvaya geldiği için yuvanın kütlesi kademeli olarak artıyor. 'Yuvayı dişi kuş yapar.' derler. Ak leyleklerde ise tam tersi, erkek birey yapıyor. Yuvaya göre dişi leylek eşini seçiyor. Güneyden gelen ak leyleklerimiz burada yuvalarını tadilattan geçirdi, kuluçkaya yattı. 3-4 yavruya kadar yetiştirebiliyorlar." diye konuştu.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin araçlarını Samsun Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz otoparkına park edip gözlem kulelerinden yavruları görebildiklerini anlatan Yılmaz, "Bin leylek olarak geliyorlar, yaklaşık 5 bin leylek olarak ağustos itibarıyla güneye göç edecekler. Mart ile ağustos ayları arasında gelecek ziyaretçilerimiz, bu leyleklerin her dönemini, her aşamasını gözlemleyebiliyor. Burası besin yönünden çok zengin, korunaklı bölge olması sebebiyle ak leylekler burada 4 yavru yetiştirebiliyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde her yıl daha fazla ak leyleğe ev sahipliği yaptıklarını sözlerine ekledi.

