Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık alandaki yangına müdahale ediliyor
Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Samsun
Deltanın Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi mevkisinde yaklaşık 10 dönüm sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Bafra Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.