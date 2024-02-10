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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık alandaki yangına müdahale ediliyor

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İlyas Gün, Emre Dilek  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık alandaki yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Emre Dilek/AA

Samsun

Deltanın Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi mevkisinde yaklaşık 10 dönüm sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Bafra Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

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