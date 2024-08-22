Dolar
33.95
Euro
37.99
Altın
2,507.18
ETH/USDT
2,629.00
BTC/USDT
60,787.00
BIST 100
9,999.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
logo
Gündem

Kızılcahamam'da başlayıp Gerede'ye sıçrayan yangını söndürme çalışması sürüyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale devam ediyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Kızılcahamam'da başlayıp Gerede'ye sıçrayan yangını söndürme çalışması sürüyor Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu / AA

Bolu

Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde otluk alanda çıkan ve Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için çalışma yürütülüyor.


Alevleri söndürme çalışmalarına 4 helikopter 23 arazöz ile 158 araç ve iş makinesi destek veriyor.

Bölgede görev yapan 561 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle dün, Demirler ve Kavacık köylerinde başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler olmak üzere 123 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kızılcahamam'da başlayıp Gerede'ye sıçrayan yangını söndürme çalışması sürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
"Narkoçelik-33" operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı
Tokat'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
İzmir'de 9 kişi kırılan ağaç dallarının üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı

Benzer haberler

Kızılcahamam'da başlayıp Gerede'ye sıçrayan yangını söndürme çalışması sürüyor

Kızılcahamam'da başlayıp Gerede'ye sıçrayan yangını söndürme çalışması sürüyor

Tokat'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kızılcahamam'da başlayarak Gerede'ye sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kızılcahamam'da başlayarak Gerede'ye sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet