Dolar
33.92
Euro
37.77
Altın
2,501.73
ETH/USDT
2,597.40
BTC/USDT
59,525.00
BIST 100
9,932.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kızılcahamam'da başlayan yangın Gerede'ye sıçradı, bir köy tahliye edildi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan yangının Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçraması nedeniyle bir köy tahliye edildi.

Mehmet Emin Gürbüz, Uğur Subaşı  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Kızılcahamam'da başlayan yangın Gerede'ye sıçradı, bir köy tahliye edildi

Bolu

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi.

Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

Yangının Gerede ilçesine bağlı Demirler köyü bölgesine sirayet etmesi riskine karşı köydeki vatandaşlar tahliye edildi.

Bir samanlığın yandığı köyde, havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yangın bu bölgede yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Kızılcahamam ve Gerede'de ormanlık alanda devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bolu Valiliğinden açıklama

Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Müzakere masasına oturmak için egemenliğimizin kabul edilmesini talep ediyoruz
Yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 5 derece düşecek
Isparta'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Benzer haberler

Isparta'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Isparta'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kızılcahamam'da başlayan yangın Gerede'ye sıçradı, bir köy tahliye edildi

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bolu'daki orman yangınında köylülerin önlemi asırlık ağacı yanmaktan kurtardı

Bolu'daki orman yangınında köylülerin önlemi asırlık ağacı yanmaktan kurtardı
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet