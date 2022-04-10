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Gündem, Ramazan 2022

Kızılay gönüllüleri ramazanın bereketini tüm Türkiye'ye taşıyor

Türk Kızılay, 75 bin gönüllüsüyle ramazan ayının bereketini ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşımak için seferber oldu.

Hamdi Çelikbaş   | 10.04.2022
Kızılay gönüllüleri ramazanın bereketini tüm Türkiye'ye taşıyor

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre "Az çok demeden paylaşan tüm kalplere hilal olsun" sloganıyla başlatılan ve genç, kadın ve engellilerden oluşan yaklaşık 75 bin gönüllü aracılığıyla yaygınlaşan ramazan kampanyası sürüyor.

Genç Kızılay, Kızılay Kadın ve Kızılay Engelsiz teşkilatındaki gönüllülerin koordinasyonuyla ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programları organize ediliyor, yaşlılara vefa ziyaretinde bulunularak evleri temizleniyor, market/eczane ihtiyaçları gideriliyor, çocuklu aileler için özel paketler hazırlanarak dağıtılıyor.

Gönüllüler ayrıca ülke genelinde çeşitli marketlerde açılmış bağış stantlarında aktif rol alarak bağış kabul çalışmalarından ramazan gıda paketlerinin hazırlanmasına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına kadar Türk Kızılaya destek oluyor.

İftardan sonra kan bağışı merkezlerinde ve şehir meydanlarındaki kan bağışı çadırlarında ekiplerle yer alan gönüllüler, teravih namazları sonrasında cami bahçelerinde tatlı ve kolonya ikramında bulunuyor.

Gönüllü başvuruları "gonulluol.org" üzerinden alınıyor

Kampanya kapsamında bu yıl ramazan ayı boyunca yaklaşık 8 milyon kişiye ulaşılması planlanırken, kampanyadaki yardım miktarı hayırseverlerin bağışlarıyla artıyor.

Kampanya ile ilgili tüm faaliyetler Kızılayın dijital gönüllü yönetimi sistemi olan "gonulluol.org" üzerinden organize edilerek ihtiyaç halinde yeni görevle açılıyor.

Ramazan ayı dolayısıyla iyilik ve hayırseverlik faaliyetlerine destek olmak ve gönüllüler arasında yer almak isteyenler, kayıtlarını sistem üzerinden yapabiliyor.

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