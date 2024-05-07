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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: İsrail'in Refah'a kara saldırısı yardımları etkileyecek

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İsrail güçlerinin Refah Sınır Kapısına kara saldırısına ilişkin, "Bu gelişme çok vahim sonuçları beraberinde getirecektir." ifadesini kullandı.

Orhan Onur Gemici  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: İsrail'in Refah'a kara saldırısı yardımları etkileyecek

Ankara

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam eden insani dramı sonlandırmak üzere taraflar arasında başlayan ateşkes görüşmelerinin sonuçsuz kalmasını Türk Kızılay olarak endişeyle karşıladıklarını belirtti.

Bölgede bir an önce acil ve kalıcı ateşkes koşullarının sağlanması ve Gazze halkına daha fazla insani yardım ulaşması adına her türlü çabanın gösterilmesi için dünya kamuoyuna çağrıda bulunan Yılmaz, Gazze'de yaklaşık 7 aydır devam eden çatışma sürecinin, can kayıpları ve ağır yaralanmaların yanında nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 1,1 milyon insanı felaket boyutunda açlıkla karşı karşıya getirdiğine işaret etti.

Yılmaz, Gazze'de özellikle çocuklar arasında yetersiz beslenmenin rekor seviyeye ulaştığını vurgulayarak, bölgede 2 yaşından küçük her 3 çocuktan birinin akut derecede yetersiz beslendiğini, yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı kuzey kesimlerde ise kıtlık riskinin her geçen gün arttığını ifade etti.

"Yaklaşık 50 bin ton yardım malzemesi gönderildi"

Türkiye'nin, Filistin İnsani Yardım Operasyonu kapsamında bugüne dek bölgeye hava ve deniz yoluyla yaklaşık 50 bin ton yardım malzemesi gönderdiğini anımsatan Yılmaz, operasyon kapsamında Türk Kızılay ve AFAD işbirliğiyle Gazze'ye gönderilen "İyilik Gemileri"nin bölgedeki en temel ihtiyaçları karşılamaya katkı sağladığını bildirdi.

Çatışmalar öncesi günlük yaklaşık 500 tır temel tüketim malzemesi giren Gazze'ye çatışmalar sürecinde ortalama 100 tırın girişine izin verildiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu, Gazze'deki durumu her geçen gün daha kötü bir seviyeye indirdi. En sonunda ise dün yaşanan gelişmelerin ardından İsrail tarafının Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının kontrolünü ele geçirdiği ve kapıyı insani yardımlar dahil olmak üzere giriş çıkışa kapattığı bilgisi alınmıştır. Bu gelişme çok vahim sonuçları beraberinde getirecektir. Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarının artarak devam etmesi gerekirken, tamamen bu yolun kapatılması beraberinde açlık ve kıtlığı getirecektir. Kızılay olarak bu gelişmelerden büyük bir üzüntü ve endişe duyuyoruz. Bir an önce kalıcı ateşkes için çağrımızı yineliyor, bunun olmaması durumunda insani yardımlara ilişkin güvenli koridorların hiçbir şekilde kapanmamasını istiyoruz."

Başta Mısır ve Filistin Kızılayları olmak üzere bölgedeki tüm muhataplarla Gazze'ye alternatif yollardan insani yardım ulaştırılması için neler yapılabileceğini görüşmeye başladıklarını aktaran Yılmaz, Gazze'nin kuzeyindeki sınır kapılarının bu çerçevede daha fazla insani yardım geçişine bir an önce açılması gerektiğini kaydetti.

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