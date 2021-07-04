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Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri yarın hesaplara yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerinin yarın yapılacağını duyurdu.

Özcan Yıldırım   | 04.07.2021
Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri yarın hesaplara yatırılacak

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yazılı açıklamasında, haziran ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin yarın banka hesaplarına yatırılacağını belirterek, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını bildirdi.

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