Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırşehir'de meydana gelen selden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilk etapta 6 milyon lira tutarında kaynak aktardıklarını bildirdi.

Kırşehir'de selden etkilenen vatandaşlara ilk etapta 6 milyon liralık kaynak aktarıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kırşehir'de meydana gelen selden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilk etapta 6 milyon lira tutarında kaynak aktardıklarını bildirdi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "86 milyon insanımızı devletimizin şefkat eliyle buluşturmaya, büyük Türkiye ailemizin her bir ferdinin yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 6 milyon lira tutarında kaynak aktardık. İlimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla hasar tespit incelemelerimize, saha çalışmalarımıza ve hane ziyaretlerimize aralıksız devam ediyoruz. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ile umudu büyütüyor, vatandaşlarımızın bu zorlu süreci en güçlü şekilde aşmasını sağlıyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

