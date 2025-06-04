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Kırşehir'de jandarmanın yol kontrolünde 700 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat bulundu

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, jandarma ekiplerinin yol kontrolünde deri üzerine yazılmış 700 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ele geçirildi.

Serkan Güner  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Kırşehir'de jandarmanın yol kontrolünde 700 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat bulundu

Kırşehir

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar-Ankara kara yolundaki yol kontrolünde bir otomobili durdurdu.

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Araçta yapılan aramada, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen, üzeri ve içi desen sembol işlemeli deri üzerine el yazması Tevrat bulundu.

Sürücü H.K. ve yanında bulunan S.G. gözaltına alındı.

Öte yandan el yazması Tevrat'ın Kırşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

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