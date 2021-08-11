Euro
10.16
Dolar
8.67
BIST 100
1,417.47
Altın
1,736.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkında araçlar sürüklendi.
logo
Gündem

Kırşehir Kervansaray Dağı, Anadolu yaban koyunları için hazırlanıyor

Abdullah Yıldız   | 11.08.2021
Kırşehir Kervansaray Dağı, Anadolu yaban koyunları için hazırlanıyor

Kırşehir

Kırşehir'de, Anadolu yaban koyunu bırakılacak Kervansaray Dağı'nda bulunan atıl çeşmeler, kullanılır hale getiriliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekipleri, Kervansaray Dağı'ndaki 3 çeşmenin bakım, onarım ve çevre düzenlemesini yaptı.

Şube Müdürü Hasan Tezer, AA muhabirine, Anadolu yaban koyunu yetiştirilecek Kervansaray Dağı'ndaki su ihtiyacı için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Konya Bozdağ Yaban Koyunu Üretme İstasyonu'ndan temin edilecek 28 koyunun 15 Ağustos-15 Eylül arasında doğaya bırakılacağını ifade eden Tezer, bölgedeki doğal ortamı düzenlemek için gayret ettiklerini dile getirdi.

Su kaynaklarını kullanılabilir hale getirmeye devam ettiklerini vurgulayan Tezer, "Kervansaray Dağı'nda daha önce 2 çeşmeyi onararak çevre düzenlemesini yapmıştık. Yangın gözetleme kulesi yakınındaki bir çeşmemizi daha ekiplerimiz onararak kullanılabilir hale getirdi. Bu çalışmalarımız hem yaban hayvanları hem de Anadolu yaban koyununun yaşamlarını devam ettirmelerine katkı yapacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 4 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İstiklal Caddesi'nde Kovid-19'la mücadele kapsamında mobil aşı noktası kuruldu
İzmir'de sağlık çalışanları üzerinde yapılan araştırma 3. doz aşının önemini ortaya koydu
Almanya'da binlerce kişiye Kovid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edildiği ortaya çıktı
Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu miktarı 80 milyonu geçti

Benzer haberler

Kırşehir Kervansaray Dağı, Anadolu yaban koyunları için hazırlanıyor

Kırşehir Kervansaray Dağı, Anadolu yaban koyunları için hazırlanıyor

Eski dikiş makineleri Kazım ustanın elinde 'hayata' dönüyor