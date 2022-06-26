"Kırmızı yelekliler" 2 yıl içinde yaşanan afetlerde yaklaşık 31 bin kişiye destek oldu
Yangın, sel gibi afetlerin ardından afetzedelere destek olan ve "kırmızı yelekliler" olarak anılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal destek personeli, geçen yıldan bu yana 1835 personelle sahada toplam 31 bin 74 kişiye ulaştı.
Ankara
AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, afetin etkilerini ortadan kaldırmak için saha çalışması yapan psikososyal destek grupları, afet bölgelerinde her yaştan afetzedeye ulaşarak ihtiyaçları belirliyor.
Afetin ilk yıkıcı etkisi ortadan kalkar kalkmaz kırmızı yelekliler sahaya giriyor ve ihtiyaç analizi yapıyor. İhtiyaç analizi, temel gıda ihtiyacından, barınma ve güvenliğe kadar pek çok alanı kapsıyor. Yiyecek, su ve ilaç temininden kıyafete, çadırdan ısınmaya kadar her konuda ihtiyaçları belirleyip temini için harekete geçen kırmızı yelekliler, aynı zamanda afetzedelere psikolojik ilk yardım sağlanması için de devreye giriyor.
Psikososyal destek personeli, afetzede vatandaşlar ve çocuklarla birebir konuşarak onların afet travmasını atlatmasına yardımcı oluyor.
"İki yılda yaşanan afetlerde bin 835 kırmızı yelekli görev aldı"
Bakanlığa bağlı afet ve acil durumlarda psikososyal destek çalışmalarında kullanılmak üzere hazırda 3 mobil Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) ve 1 mobil koordinasyon tırı bulunuyor.
Geçen yıl, sel ve yangın başta olmak üzere yaşanan afetlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çalışan 1722 personelle, 9 bin 842 hanede, 30 bin 414 kişiye ulaşıldı.
Bu yıl Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel afetinde 63 personel 186 hanede 400 kişiye ve Marmaris'teki yangınında ise şu ana kadar 50 personel 114 hanede, 260 kişiye psikososyal destek verdi.
Tahliye edilen 131 haneye 3'er bin liralık destek
Öte yandan, Marmaris'teki orman yangınlarından etkilenen hanelere ayni ve nakdi yardımlarda da bulunuldu.
Bakanlığın Marmaris ilçesinde ayni bağış deposu ve personeli hazır olurken, yangınla mücadele eden personelin temel ihtiyaçları karşılandı. Bu kapsamda bölgede yangına karşı mücadele eden personele dağıtılmak üzere 6 bin 794 çorap, tişört, yanmaz ayakkabı, kafa lambası gibi ayni yardımlar, Muğla AFAD İl Müdürlüğüne teslim edildi.
Bakanlık tarafından yangından etkilenerek tahliye edilen 131 haneye yönelik 393 bin lira bütçe tahsis edilirken, 3 bin liralık nakdi ödemeler yapılarak, haneler acil ve temel ihtiyaç kapsamında desteklenmeye başlandı.
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