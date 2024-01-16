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Kırmızı bültenle aranan elebaşı Kartel-4 operasyonuyla İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan uyuşturucu kartelinin elebaşlarından Sammy Ali'nin İstanbul'da yapılan "Kartel-4" operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Kırmızı bültenle aranan elebaşı Kartel-4 operasyonuyla İstanbul'da yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Ali'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonla Üsküdar'da gözaltına alındığını belirtti.

Ali'nin Almanya'da uyuşturucu ticareti yaptığı, uyuşturucu tedarik ettiği, uyuşturucu için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucunun finansörlüğünü yaptığının tespit edildiği bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Tek tek adalete teslim edeceğiz. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız."

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