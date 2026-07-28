Kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 suçlu ülkeye getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlileri ile ilgili birimlerin koordinasyonunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y, İ.A, T.F, Ü.C, E.B, Ö.G, B.G, Ö.H, A.K, M.E, T.A, H.U, H.Y, M.Y, E.Ç, Ö.M.F, İ.H.K, H.K, M.Y, M.H.Ö, B.G, H.D, T.B, M.Y, İ.K, B.V. ve M.K. ile ulusal seviyede aranan N.K, M.A, H.Ö, A.A, Y.Ç, D.Ç, M.Ç, M.A.C, B.U, E.B, T.Ş, N.T, O.E, S.D, E.Ç, B.V, A.A, K.H, İ.C, H.E, T.T, S.A, M.Ç, E.K, U.Ş, U.K, F.Ö, B.Ç, Ü.D, Y.Ü, M.G, B.A, M.Ö, S.Ç, H.K, M.D, S.O. ve Ö.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Şüphelilerin Gürcistan (51), Almanya (7), Belçika (2), Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan ülkeye geri getirildiği belirtilen açıklamada, "Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.