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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Ufuk Ertop  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor Fotoğraf: Ufuk Ertop/AA

Kırklareli

Kentte dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Kar, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor.

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