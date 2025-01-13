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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Özgün Tiran  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Kırklareli

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Kofçaz ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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