Kırklareli'ndeki selde hayatını kaybeden Raile Şimşek için İstanbul'da cenaze namazı kılındı
Kırklareli'nde selde hayatını kaybeden Raile Şimşek için İstanbul'da cenaze namazı kılındı yaşanan sel felaketinde yaşamını yitiren emekli öğretmen Raile Şimşek için Kartal'daki evinin önünde cenaze namazı kılındı.
İstanbul
İğneada’daki selde eşi emekli öğretmen Ahmet Baki Şimşek ile suda kaybolduktan sonra cesedi bulunan Raile Şimşek'in cenazesi Kartal'daki evinin önüne getirildi.
Şimşek'in için cenaze namazı kılınırken merhumun yakınları ve öğrencileri gözyaşlarını tutamadı.
Cenaze törenin ardından, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Denizli'nin Çardak ilçesi Tutluca köyüne gönderildi.
Öte yandan, İğneada'daki selin ardından kaybolan Ahmet Şimşek'in cenazesine ulaşıldığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.