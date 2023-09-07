Dolar
26.83
Euro
28.74
Altın
1,919.32
ETH/USDT
1,637.30
BTC/USDT
25,880.00
BIST 100
8,337.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kırklareli'ndeki selde hayatını kaybeden Raile Şimşek için İstanbul'da cenaze namazı kılındı

Kırklareli'nde selde hayatını kaybeden Raile Şimşek için İstanbul'da cenaze namazı kılındı yaşanan sel felaketinde yaşamını yitiren emekli öğretmen Raile Şimşek için Kartal'daki evinin önünde cenaze namazı kılındı.

Zafer Arslan  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Kırklareli'ndeki selde hayatını kaybeden Raile Şimşek için İstanbul'da cenaze namazı kılındı Fotoğraf: Zafer Arslan - AA

İstanbul

İğneada’daki selde eşi emekli öğretmen Ahmet Baki Şimşek ile suda kaybolduktan sonra cesedi bulunan Raile Şimşek'in cenazesi Kartal'daki evinin önüne getirildi.

Şimşek'in için cenaze namazı kılınırken merhumun yakınları ve öğrencileri gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze törenin ardından, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Denizli'nin Çardak ilçesi Tutluca köyüne gönderildi.

Öte yandan, İğneada'daki selin ardından kaybolan Ahmet Şimşek'in cenazesine ulaşıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e 11 bin 196 yıl hapis cezası verildi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü DMD hastaları için aydınlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Hindistan'a gidecek
Terör örgütü PKK/YPG'nin Bab ilçesine saldırısında 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı
Vali Davut Gül: İstanbul Havalimanı'mız yüzde 16,5 artış ile Avrupa'da yolcu trafiği artışında birinci oldu

Benzer haberler

Kırklareli'ndeki selde hayatını kaybeden Raile Şimşek için İstanbul'da cenaze namazı kılındı

Kırklareli'ndeki selde hayatını kaybeden Raile Şimşek için İstanbul'da cenaze namazı kılındı

TVF eski başkanlarından Teoman Yazgan Bodrum'da hayatını kaybetti

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un cenazesi Osmaniye'de defnedildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Demir, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Demir, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet