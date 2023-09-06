Dolar
26.82
Euro
28.80
Altın
1,923.66
ETH/USDT
1,632.20
BTC/USDT
25,777.00
BIST 100
8,240.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katılıyor.
logo
Gündem

Kırklareli'ndeki selde can kaybı 3'e yükseldi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selde kaybolan 4 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 kişiyi arama çalışması devam ediyor. İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Özgün Tiran  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Kırklareli'ndeki selde can kaybı 3'e yükseldi Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolanları aramayı sürdürüyor.

Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor.

Çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.

Ekipler, ormanlık alanda bir erkek cesedi buldu. Böylece İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde dün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatılmış, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomruklar sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmış, bu tomrukların da etkisiyle evler sürüklenmişti. Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edilmişti. Ekipler tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı kurtarılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 3 terörist Habur'da teslim oldu
Kırklareli'ndeki selde can kaybı 3'e yükseldi
Türkiye ve dünya gündemi
Metro İstanbul’dan Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerine ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'da suların tahliyesi için çalışmalar sabaha kadar kesintisiz devam edecek

Benzer haberler

Kırklareli'ndeki selde can kaybı 3'e yükseldi

Kırklareli'ndeki selde can kaybı 3'e yükseldi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'da suların tahliyesi için çalışmalar sabaha kadar kesintisiz devam edecek

Kırklareli'ndeki selde kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Yunanistan'da sağanak sonrası sel meydana geldi

Yunanistan'da sağanak sonrası sel meydana geldi
Aksaray'da selde kaybolan Asel bebeğin ailesi yaşananları anlattı

Aksaray'da selde kaybolan Asel bebeğin ailesi yaşananları anlattı
AFAD 2 il için "turuncu", 2 il için "sarı" kodlu yağış uyarısı yaptı

AFAD 2 il için "turuncu", 2 il için "sarı" kodlu yağış uyarısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet