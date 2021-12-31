Dolar
13.32
Euro
15.11
Altın
1,819.54
ETH/USDT
3,788.30
BTC/USDT
48,057.00
BIST 100
1,869.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kırklareli'nde taşkından etkilenenlere sağlık hizmeti veriliyor

Özgün Tiran   | 31.12.2021
Kırklareli'nde taşkından etkilenenlere sağlık hizmeti veriliyor

Kırklareli

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan taşkından etkilenen vatandaşlara, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) sağlık hizmeti sunuluyor.

Ekipler, Yıldırım ile Yılmaz mahallelerinde yaşayanları evlerinde ziyaret ederek genel sağlık taraması yapıyor.

Özellikle yaşlıların tansiyon ve şeker değerlerini kontrol eden görevliler, gelen talepleri de ilgili kurumlara yönlendiriyor.

Taşkından etkilenen 60 yaşındaki Hanım Karakuş (60), AA muhabirine, şiddetli sağanak sonucu derenin taşmasıyla ahırlarının bir kısmının yıkıldığını, hayvanlarına ve kendilerine bir şey olmasından korktuklarını söyledi.

Bu süreçte sağlık sorunu da yaşadığını anlatan Karakuş, "Sağlık ekiplerinden Allah razı olsun. Görevlerini her şartta yapıyorlar. Bizleri ziyaret ederek hem halimizi soruyorlar hem de bizlere hizmet ediyorlar." dedi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de taşkın bölgesini ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Lüleburgaz ilçesinde 28 Aralık Salı günü şiddetli sağanağın ardından Yılmaz ve Yıldırım Mahallelerinden geçen Lüleburgaz Deresi taşmış, birçok ev ve işyerini su basmıştı.

Taşkın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının askeri araçları ve AFAD ekiplerinin botlarıyla güvenli bölgelere alınmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC İzmir'de uygulanıyor
Omicron varyantının etkisi altındaki Güney Kore’de Kovid-19 kısıtlamaları uzatıldı
Vaka sayılarını artıran Omicron'a karşı 'aşılarınızı tamamlayın' uyarısı
Çin Kovid-19 salgının ikinci yılında 'sıfır vaka' stratejisinde ısrar ediyor
İlk Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 kitlesel aşılamalara rağmen etkisini sürdürüyor

Benzer haberler

Kırklareli'nde taşkından etkilenenlere sağlık hizmeti veriliyor

Kırklareli'nde taşkından etkilenenlere sağlık hizmeti veriliyor

Kırklareli'deki taşkında koyunları telef olan besiciye devletten yardım eli

Yatağından çıkarak ovaya yayılan Ergene Nehri'nin debisindeki artış sürdü

Bakan Yardımcısı Çataklı: Lüleburgaz'da derenin taşması sonucu 52 evin giriş katını su basmış durumda

Bakan Yardımcısı Çataklı: Lüleburgaz'da derenin taşması sonucu 52 evin giriş katını su basmış durumda
Kırklareli'de taşkın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kırklareli'de taşkın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar AFAD ekiplerince kurtarıldı
Ergene Nehri'nin yatağından taşması nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı

Ergene Nehri'nin yatağından taşması nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı