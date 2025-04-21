Kırklareli'nde süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin gözaltı sayısı 3'e yükseldi
Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin gözaltı sayısı 3'e yükseldi.
Kırklareli
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda meydana gelen olaya ilişkin işletme sahibi E.F'nin ardından işletme ortaklarından H.D. ile elektrikçi S.A'nın soruşturma kapsamında gözaltına alınması kararı verdi.
Dün işletme sahibi E.F. gözaltına alınmıştı.
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Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 kişinin işlemleri sürüyor.
4 kişinin tedavisi devam ediliyor
Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki M.K. dengesini kaybederek süs havuzuna düşmüş, çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girerek elektrik akımına kapılmıştı.
Elektrik akımına kapılan çocuk, ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilmiş, 3 kişinin tedavisi ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülüyor.
Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda yaptığı incelemede topraklamanın olmadığını tespit etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.