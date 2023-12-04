Dolar
28.92
Euro
31.45
Altın
2,091.25
ETH/USDT
2,219.70
BTC/USDT
40,600.00
BIST 100
8,026.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kırklareli'nde sağanak etkisini artırdı

Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkisini sürdürüyor.

Özgün Tiran, Ufuk Ertop  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Kırklareli'nde sağanak etkisini artırdı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kentte etkili olan gök gürültülü sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor.

Sağanak nedeniyle Bademlik ve İstasyon mahallelerinde bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Yaklaşık 80 binanın bodrum katını su bastı. Bu bölgelere itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler motopomplar ile suları tahliye etti. Vatandaşlar da suların boşaltılmasında kovalarla ekiplere destek verdi.

Bazı araçlar da su birikintilerinde mahsur kaldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, AFAD Müdürlüğüne gelerek sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın akşama dek aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli'nde sağanak etkisini artırdı
Sağlık Bakanlığı eski hükümlü/TMY statüsünde 419 sürekli işçi alacak
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Benzer haberler

Kırklareli'nde sağanak etkisini artırdı

Kırklareli'nde sağanak etkisini artırdı

Malatya'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Silivri'de etkili olan şiddetli sağanak hasara neden oldu

Yalova'da yağış nedeniyle mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı

Yalova'da yağış nedeniyle mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı
Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taştığı İskenderun'da süper klorlama işlemi uygulanıyor

Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizin taştığı İskenderun'da süper klorlama işlemi uygulanıyor
AFAD Başkanı Okay Memiş: Bütün yetkililerin çabası neticesinde dünden itibaren 217 vatandaşımız bölgeden tahliye edildi

AFAD Başkanı Okay Memiş: Bütün yetkililerin çabası neticesinde dünden itibaren 217 vatandaşımız bölgeden tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet