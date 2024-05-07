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Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler 1 Kasım'a kadar yasaklandı

Kırklareli Valiliğince kent genelindeki ormanlık alanlara girişler 1 Kasım'a kadar yasaklandı.

Ufuk Ertop  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler 1 Kasım'a kadar yasaklandı

Kırklareli

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların oluşması nedeniyle ormanlara girişlerin yarından itibaren 1 Kasım'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, tedbirlere uymadığı tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı belirtildi.

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