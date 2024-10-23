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Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor.

Ekip  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Edirne

Kavaklı beldesi kara yolundaki mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın kentten de görüldüğü yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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