Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kırklareli'nde mobilya mağazasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor.
Edirne
Kavaklı beldesi kara yolundaki mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanın kentten de görüldüğü yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.