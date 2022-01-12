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Kırklareli'nde fırtınanın neden olduğu hasarın tespitine başlandı

Kırklareli'nde kuvvetli fırtına nedeniyle zarar gören ev, araç ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmasına başlandı.

Özgün Tiran   | 12.01.2022
Kırklareli'nde fırtınanın neden olduğu hasarın tespitine başlandı

Kırklareli

Vali Osman Bilgin'in koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar gören bölgelerde inceleme yaparak tutanak düzenledi.

Atatürk Mahallesi'nde halı sahanın işletmecisi Murat Baytaroğlu, gazetecilere, fırtına nedeniyle çelik konstrüksiyonların zarar gördüğünü söyledi.

Sahada yaklaşık 2 milyon liralık zarar oluştuğunu ifade eden Baytaroğlu, "Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Her şey çöp oldu. Üzgünüz, yapacak bir şeyimiz yok. Bu da Allah'ın takdiri. Tesisin üstü, elektrik tesisatına kadar aklınıza gelen her şey paramparça oldu. Allah yardımcımız olsun." diye konuştu.

Kentte fırtınanın gün boyu etkili olması bekleniyor.


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