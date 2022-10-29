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Kırklareli'nde bir çiftçi tarlasına traktörüyle "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdı

Kırklareli'nde çiftçi Kadir Kaplan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla traktörle tarlasına "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdı.

Özgün Tiran   | 29.10.2022
Kırklareli'nde bir çiftçi tarlasına traktörüyle "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde yaklaşık 25 yıldır çiftçilik yapan 54 yaşındaki Kaplan, tarlasına "Cumhuriyet 99 yaşında" yazmak istedi.

Tarlasına giden Kaplan, bölgedeki çiftçilerin de yardımıyla, traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdı.

AA ekibi Kaplan'ın çalışmasını drone ile görüntüledi.

Kaplan, AA muhabirine, bugün çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Arkadaşlarının desteği ile tarlasına "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdığını ifade eden Kaplan, "Hepimiz birlikte olalım, güçlü olalım, bu vatan yaşasın." dedi.

Kaplan, yazıyı tarlasına yaklaşık 1 saatte yazdığını sözlerine ekledi.

Kaplan'a yazıyı yazması için destek veren Burak Tunçkol da Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine sahip çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

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