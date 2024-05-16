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Kırklareli'nde atık yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, atık yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Özgün Tiran, Tevfik İşçi  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Kırklareli'nde atık yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kırklareli

Evrensekiz beldesindeki bir atık yağ fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alındı.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale çalışmaları sürüyor.

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