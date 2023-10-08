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Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Özgün Tiran, Ufuk Ertop  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kırklareli'nde ağaç işleme fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Üsküp beldesinde bir ağaç işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına polisin toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da destek verdi. Yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

Dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Fabrikadaki bir kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf Güler, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

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