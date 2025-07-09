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Gündem

Kırklareli ve Uşak'taki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kırklareli ve Uşak'taki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Balıkesir'in Sındırgı ve Kastamonu'nun Taşköprü ilçelerindeki yangınlar ise kontrol altına alındı.

Ekip  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Kırklareli ve Uşak'taki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor Fotoğraf: Özgün Tiran - AA

Ankara

Kırklareli'nin Yündalan köyünde anızdan başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Köye yakın yeni hasat edilmiş buğday tarlası anızında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine Kırklareli ve Edirne orman işletme müdürlükleri ekipleri ile çok sayıda itfaiye personeli bölgeye yönlendirildi.

Tarım arazisi, ormanlık alan ve köydeki iki katlı bir evde devam eden yangına müdahale ediliyor.

Uşak

Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Haber verilmesiyle bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi, 2 helikopter ve 1 uçak sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Balıkesir

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kürendere Mahallesi kırsalında dün çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Gece karadan çalışma yapan ekipler, sabahın ilk ışıklarında da uçak ve helikopterlerle havadan müdahaleye yeniden başladı.

Yer yer dumanların çıktığı dağlık alandaki yangın bölgesinde, helikopterlerin su aldığı havuzlara takviye de yapılıyor.

Yanan alanın etrafını saran ekipler, yoğun çalışmalar sonucu dün saat 15.00 sularında başlayan yangını kontrol altına aldı.

Kastamonu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Örhenli köyünde tarım arazisinde balya makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle saplar tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, tarım arazisinden ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşköprü ve Hanönü belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Helikopter desteğiyle de yürütülen çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 6 dekar tarım ve ormanlık alan zarar gördü.


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