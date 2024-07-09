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Kırklareli’nde ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Kırklareli merkeze bağlı Karahamza köyünde anız alanında başlayıp meşe ağaçlarının olduğu araziye sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Salih Baran, Özgün Tiran  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Kırklareli’nde ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Kırklareli

Alınan bilgiye göre, Koparandere mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle buğday ekili tarla ile ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonucu 500 dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.

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