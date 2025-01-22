Dolar
35.65
Euro
37.17
Altın
2,761.12
ETH/USDT
3,295.30
BTC/USDT
104,792.00
BIST 100
9,998.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Gültekin Ailesi için Bolu Kalıcı Konutlar Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılacak Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Eslem Uyanık için Kayseri’deki Orgeneral Hulusi Akar Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Ahmet Çetiz, Habibe Çetiz ile çocukları Sedat, Vedat ve Esad Çetiz için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Kırklareli merkezli 27 ildeki uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

Kırklareli merkezli 27 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 63 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Özgün Tiran  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Kırklareli merkezli 27 ildeki uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

Kırklareli

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, sosyal medya platformları ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yapıldığı ve uyuşturucu maddelerin kripto para karşılığında satıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 477 gram esrar, 637 gram skunk, 425 gram likit esrar, 54 gram kokain, 415 uyuşturucu nitelikli hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 150 dolar, 400 avro, ziynet eşyaları, 2 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.

Araştırmada, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri kargoyla teslim ettikleri de belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Göller Yöresi'nde kış ortası su kuşu sayımı yapılıyor
Kırklareli merkezli 27 ildeki uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı
Samsun'da hız ihlali, yapay zeka destekli radar cihazıyla tespit ediliyor
4. Yargı Reformu Strateji Belgesi yarın kamuoyuyla paylaşılacak
Muşlu aileler, DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Benzer haberler

Kırklareli merkezli 27 ildeki uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

Kırklareli merkezli 27 ildeki uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet