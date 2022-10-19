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Kırklareli açıklarında tespit edilen mayın SAS timlerince etkisiz hale getirildi

Sualtı Savunma (SAS) timleri, Kırklareli'nin Kıyıköy beldesi açıklarında tespit edilen mayını etkisiz hale getirdi.

Selma Kasap   | 19.10.2022
Kırklareli açıklarında tespit edilen mayın SAS timlerince etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kıyıköy Kırklareli açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine SAS timleri süratle intikal ettirilmiştir. Mayın, SAS timleri tarafından emniyete alınarak etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Kırklareli açıklarında tespit edilen mayın SAS timlerince etkisiz hale getirildi
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