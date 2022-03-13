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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kırım Tatar Türkü kadınlar Ukrayna'daki savaşın bitmesi için Selimiye'de dua etti

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması nedeniyle eşlerini cephede bırakarak çocuklarıyla Türkiye'ye sığınan Kırım Tatar Türkü kadınlar, Selimiye Camisi'nde savaşın bitmesi için dua etti.

Cihan Demirci   | 13.03.2022
Kırım Tatar Türkü kadınlar Ukrayna'daki savaşın bitmesi için Selimiye'de dua etti Fotoğraf: Cihan Demirci - Anadolu Ajansı

Edirne

Ukrayna'dan tahliyeleri sonrası Edirne'de İl Göç İdaresi koordinesiyle misafir edilen Kırım Tatar Türkleri, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde kalıyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünde görevli il göç uzmanları, Türkiye'ye getirilen kadın ve çocuklara psikososyal destek vermeyi sürdürüyor.

Psikolog ve sosyal çalışmacılar ise çocukların travmatik anları atlatmasına yardımcı olacak çalışmalar gerçekleştiriyor.

Edirne Göç İdaresi Müdürlüğünce, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ne getirilen kadın ve çocuklar gezdikleri eşsiz mabette savaşın bitmesi için dua etti.

Selimiye Camisi İmam Hatibi ve Müezzini Yusuf Serenli, mabedi gezen kadın ve çocuklara Türk- İslam mimarisinin zirve eseri hakkında bilgi verdi.

Ukrayna'nın Kiev şehrinden 10 yaşındaki oğluyla Edirne'ye gelen Elviza İsmailova (44), AA muhabirine, Edirne'yi çok sevdiğini söyledi.

Selimiye Camisi'nden çok etkilendiğini belirten İsmailova, "Bize çok yardım ediyorsunuz, çok teşekkür ederiz. Camiye geldik, burada namaz kıldık. Savaşın bitmesi için dua okuduk." dedi. 

"Camide savaşın bitmesi için dua ettim, barış istedim"

Vinnıtsya şehrinden gelen Niyara İzedin de Ukrayna'da ezan sesine hasret kaldıklarını anlattı.

Yaşadığı yerde çok sayıda kilise olduğunu ancak cami bulunmadığını ifade eden İzedin, "Cami hayali kurmuştuk. Selimiye Camisini çok beğendik, çok büyük. Hayatımda ilk kez bu kadar büyük bir cami görüyorum." diye konuştu.

Selimiye Camisi'ni Ukrayna'dayken çok merak ettiğini dile getiren İzedin, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da akrabalarım, tanıdıklarım kaldı. Camide savaşın bitmesi için dua ettim, barış istedim. Allah'ım bizim yolumuzu açsın istedim. Ne olacağını daha bilmiyoruz. Allah'tan barış istedik. Burada bize çok iyi davranıyor kardeşlerimiz. En önemlisi burada emniyetteyiz. Kaldığımız yer çok güzel, sıcak. Çocuklarımız güvenli yerde, yanımızda. Her ihtiyacımızı gideriyorlar."

İzedin, çocukların geleceği için savaşın bir an önce bitmesi gerektiğini belirtti.

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