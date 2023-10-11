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Kırıkkale'de kavşakta drift yapan sürücüye para cezası kesildi

Kırıkkale'de trafiğe açık alanda drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi.

Muhammet Fatih Gökmen  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Kırıkkale'de kavşakta drift yapan sürücüye para cezası kesildi

Kırıkkale

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda bir otomobilin drift yaptığını tespit etti.

Ekiplerce sürücüye 20 bin 342 lira idari ceza uygulandı.

KGYS kamerası, sürücünün kavşaktan Kayseri kara yoluna çıkacağı sırada aracıyla drift yapmasını kaydetti.

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