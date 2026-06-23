Kırıkkale'de imha sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkisindeki imha sahasında, gerçekleştirilen AR-GE faaliyetleri esnasında mühimmatın kazara patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personelin vefat ettiği belirtildi.

Fotoğraf : Muhammet Fatih Gökmen/AA

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Fotoğraf : Muhammet Fatih Gökmen/AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, imha sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kırıkkale Yahşihan’da mühimmat imha sahasında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili kurumlarımızca inceleme başlatılmış süreç titizlikle yürütülmektedir."

Bakan Göktaş'tan başsağlığı mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, imha sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden yaralılarımızın bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum. Olay anından itibaren sahada, Psikososyal Destek Ekiplerimizle ailelerimizin yanındayız. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan muhafaza eylesin."