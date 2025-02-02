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Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Halil İbrahim İdik  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kırıkkale

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda örgüte üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (34) Keskin ilçesinde yakalandı.

Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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