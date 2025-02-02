Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda örgüte üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (34) Keskin ilçesinde yakalandı.
Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.