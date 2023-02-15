Dolar
18.88
Euro
20.20
Altın
1,846.69
ETH/USDT
1,548.20
BTC/USDT
22,096.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kırıkkale'de deprem bölgesinden dönen ekibi taşıyan midibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gittikleri Malatya'dan dönen ekibin bulunduğu midibüsün Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Muhammet Fatih Gökmen   | 15.02.2023
Kırıkkale'de deprem bölgesinden dönen ekibi taşıyan midibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

Kırıkkale

Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 31. kilometresinde 06 BH 6693 resmi plakalı midibüs şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 13 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Litvanyalı arama kurtarma ekibi deprem bölgesinden İstanbul’a döndü
Depremlerde yaralanan 30 kişi TSK'nın kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi
Kırıkkale'de deprem bölgesinden dönen ekibi taşıyan midibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı
MEB ve Diyanet'teki eğitimciler, eğitime verilen arada ek ders ücretinden yararlandırılacak
Cumhurbaşkanlığından afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin genelge

Benzer haberler

Litvanyalı arama kurtarma ekibi deprem bölgesinden İstanbul’a döndü

Litvanyalı arama kurtarma ekibi deprem bölgesinden İstanbul’a döndü

Depremlerde yaralanan 30 kişi TSK'nın kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

Kırıkkale'de deprem bölgesinden dönen ekibi taşıyan midibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

Çeşitli ülkelerden gelen yardımlar İstanbul'dan askeri uçaklarla deprem bölgesine gönderiliyor

Çeşitli ülkelerden gelen yardımlar İstanbul'dan askeri uçaklarla deprem bölgesine gönderiliyor
İsviçre'deki Türk toplumundan Türkiye'deki depremzedelere yardım

İsviçre'deki Türk toplumundan Türkiye'deki depremzedelere yardım
İstanbul Havalimanı'nda, Türkiye'ye arama-kurtarma ekibi gönderen ülkelere teşekkür

İstanbul Havalimanı'nda, Türkiye'ye arama-kurtarma ekibi gönderen ülkelere teşekkür
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet