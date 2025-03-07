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Kırgızistan ile yapılan 2 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Kırgızistan ile yapılan iki milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Büşranur Keskinkılıç  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Kırgızistan ile yapılan 2 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Ankara

Resmi Gazete'deki bilgilere göre, Bişkek'te 9 Haziran 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Protokol" onaylandı.

Anlaşma ile iki ülke işbirliğinin güçlendirilmesi ve ticaretin kolaylaştırılmasının sağlanması amaçlanıyor.

Bişkek'te yine aynı tarihte imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Sınırlarından Geçiş Yapan Eşya ve Taşıtlarla İlgili Ön Bilgi Paylaşımına İlişkin Protokol" yürürlüğe girdi.

Buna göre, iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılması için elverişli ortamın oluşturulması, gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve sınır ötesi dolaşımın kontrolünün sağlanması amaçlanıyor.

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