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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayramın son gününde dönüş hareketliliği başladı

Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüşe geçmesiyle "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Muhammet Fatih Gökmen   | 12.07.2022
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayramın son gününde dönüş hareketliliği başladı

Kırıkkale

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

12.07.2022


Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar oldukça yavaş ilerliyor.

Kara yolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.

Trafik yoğunluğunun aralıklarla hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

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