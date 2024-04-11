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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Mehmet Can Demirkaya  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Kırıkkale

Bayram için memleketlerine gidenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan ve "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.

Karayolları ekipleri trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun ilerleyen günlerde artması bekleniyor.

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