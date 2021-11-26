Dolar
12.06
Euro
13.55
Altın
1,801.74
ETH/USDT
4,405.10
BTC/USDT
57,613.00
BIST 100
1,791.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya’da Uluslararası İhtida Kongresi'nde konuşuyor
logo
Gündem

Kilis'teki hudut birliğinde görevli asker şehit oldu

Kilis'teki hudut birliğinde görevli Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç. şehit oldu.

Sertaç Bulur   | 26.11.2021
Kilis'teki hudut birliğinde görevli asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale esnasında hudut birliğimizde görevli Piyade Uzman. Çavuş Savaş Dinç yaralanarak Kilis Devlet Hastanesine sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Bakan Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Savaş Dinç için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirecek
Fransa'da Kovid-19 vaka sayıları yüksek seyrediyor
İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında yükseliş devam ediyor
Türkiye'de 24 bin 467 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 222 kişi yaşamını yitirdi
AB, DSÖ'nün onayladığı aşıları olanların seyahatine yeni kurallar dahilinde izin verecek

Benzer haberler

Kilis'teki hudut birliğinde görevli asker şehit oldu

Kilis'teki hudut birliğinde görevli asker şehit oldu

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı

Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekat bölgesinde Piyade Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu

Barış Pınarı Harekat bölgesinde Piyade Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Yunanistan ve Suriye sınırını geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı

Yunanistan ve Suriye sınırını geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı