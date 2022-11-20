Kilis'te sınır kapısı bölgesine roketli saldırıda 2 asker ve 6 polis yaralandı
İçişleri Bakanlığı, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, PKK/PYD tarafından Tel Rıfat'tan düzenlenen çok namlulu roketatar (ÇNRA) saldırısında 8 güvenlik personelinin yaralandığını bildirdi.
Ankara/Kilis
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce roket atılması sonucu 2 asker ve 6 polis yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düştü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.
Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kilis Valisi Recep Soytürk, yaralıları hastanede ziyaret etti.
İçişleri Bakanlığından açıklama
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden ÇNRA saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucu 1'i komiser, 6'sı polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştır. Yaralı personele Allah'tan acil şifalar diliyoruz." bilgisi paylaşıldı.
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