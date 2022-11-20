Dolar
18.62
Euro
19.22
Altın
1,750.47
ETH/USDT
1,174.20
BTC/USDT
16,564.00
BIST 100
4,526.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kilis'te sınır kapısı bölgesine roketli saldırıda 2 asker ve 6 polis yaralandı

İçişleri Bakanlığı, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, PKK/PYD tarafından Tel Rıfat'tan düzenlenen çok namlulu roketatar (ÇNRA) saldırısında 8 güvenlik personelinin yaralandığını bildirdi.

Cebrail Caymaz, İbrahim Özcan, Ahmet Sertan Usul   | 20.11.2022
Kilis'te sınır kapısı bölgesine roketli saldırıda 2 asker ve 6 polis yaralandı Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Ankara/Kilis

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce roket atılması sonucu 2 asker ve 6 polis yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düştü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yaralıları hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığından açıklama   

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden ÇNRA saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucu 1'i komiser, 6'sı polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştır. Yaralı personele Allah'tan acil şifalar diliyoruz." bilgisi paylaşıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı
Terör saldırısında eşini ve kızını kaybeden Mevlüdiye Meydan'dan harekata destek
İstanbul'da ara tatil dönüşü otogardaki yoğunluk devam ediyor
Çanakkale'de kuvvetli fırtına uyarısı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin iki şüpheli daha tutuklandı

Benzer haberler

Kilis'te sınır kapısı bölgesine roketli saldırıda 2 asker ve 6 polis yaralandı

Kilis'te sınır kapısı bölgesine roketli saldırıda 2 asker ve 6 polis yaralandı

Muş ve Kilis'te "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde yapılacak konutların kuraları çekildi

NASA'nın Ay'a fırlatacağı Artemis I misyonu Nicole Kasırgası nedeniyle yine ertelendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet