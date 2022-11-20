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Kilis'te sınır kapısı bölgesine roketli saldırıda 1 asker ve 4 polis yaralandı

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce roket atılması sonucu ilk belirlemelere göre, 1 asker ve 2 özel harekat polisi yaralandı.

Cebrail Caymaz, İbrahim Özcan   | 20.11.2022
Kilis'te sınır kapısı bölgesine roketli saldırıda 1 asker ve 4 polis yaralandı Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Kilis

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce roket atılması sonucu 1 asker ve 4 polis yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düştü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Saldırıda, 1 asker ve 4 polis yaralandı. Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yaralıları hastanede ziyaret etti.


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