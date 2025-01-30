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Kilis'te 2 bin 156 bağımsız bölüm depremzedelere teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, depremden etkilenen Kilis'te 2 bin 156 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.

Betül Bilsel  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Kilis'te 2 bin 156 bağımsız bölüm depremzedelere teslim edildi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapımına başlanan konutlarla ilgili paylaşımda bulunuldu.

"Asrın Birlikteliği ile Asrın İnşa Seferberliği devam ediyor." ifadesi kullanılan paylaşımda, Kilis'te yapımı tamamlanan 1713 konut, 4 iş yeri ve 439 köy evinin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiği belirtildi.

Paylaşımda, devam eden çalışmalarla 2025 yılı sonuna kadar 1854 konut, 4 iş yeri ve 1003 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 861 bağımsız bölümün daha teslim edilmesinin planlandığı kaydedildi.

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