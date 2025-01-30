Kilis'te 2 bin 156 bağımsız bölüm depremzedelere teslim edildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, depremden etkilenen Kilis'te 2 bin 156 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapımına başlanan konutlarla ilgili paylaşımda bulunuldu.
"Asrın Birlikteliği ile Asrın İnşa Seferberliği devam ediyor." ifadesi kullanılan paylaşımda, Kilis'te yapımı tamamlanan 1713 konut, 4 iş yeri ve 439 köy evinin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiği belirtildi.
Asrın Birlikteliği ile Asrın İnşa Seferberliği devam ediyor.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 30, 2025
Kilis'te; 1.713 konut, 4 iş yeri ve 439 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 156 bağımsız bölüm teslim edildi.
2025 yılı sonuna kadar 1.854 konut, 4 iş yeri ve 1.003 köy evi olmak üzere toplamda 2 bin 861 bağımsız bölüm… pic.twitter.com/ZpgSDZNBEf
Paylaşımda, devam eden çalışmalarla 2025 yılı sonuna kadar 1854 konut, 4 iş yeri ve 1003 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 861 bağımsız bölümün daha teslim edilmesinin planlandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.