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Kılıçözü Deresi'ne atık su deşarjı nedeniyle Kırşehir Belediyesine 1 milyon 671 bin 844 lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kırşehir Belediyesine, kentsel atık suların bir kısmının herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan Kılıçözü Deresi'ne deşarj edilmesi nedeniyle idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Efsa Çağla Yavuz  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Kılıçözü Deresi'ne atık su deşarjı nedeniyle Kırşehir Belediyesine 1 milyon 671 bin 844 lira ceza

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce Kırşehir Belediye Başkanlığına ait atık su arıtma tesisinde gerçekleştirilen denetimde, kentsel atık suların bir kısmının arıtma işlemine tabi tutulmadan Kılıçözü Deresi'ne deşarj edildiğinin belirlendiği aktarıldı.

Sorumlular hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İl müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Kırşehir Belediye Başkanlığına ait atık su arıtma tesisinde gerçekleştirilen denetimde, kentsel atık suların bir kısmının herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan Kılıçözü Deresi'ne deşarj edildiği tespit edildi. Kırşehir Belediye Başkanlığına, ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 671 bin 844 lira idari para cezası uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu."

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