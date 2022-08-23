Kepçeye hamak bağlayan işçilerin tehlikeli eğlencesi kameralara yansıdı
Beylikdüzü'nde bulunan şantiye alanında kepçenin ucuna bağladıkları hamakla hızlıca döndürülen işçilerin tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul
Kavaklı Mahallesi'nde bulunan şantiyede çalışan 2 işçi, dün akşam saatlerinde kepçenin ucuna bağladıkları hamağa bindi. Operatörün aracı çalıştırmasıyla hızla dönmeye başlayan işçiler, kepçeyi adeta bir salıncak gibi kullandı.
İşçilerin bu tehlikeli eğlencesi vatandaşa ait cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.