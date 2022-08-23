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Kepçeye hamak bağlayan işçilerin tehlikeli eğlencesi kameralara yansıdı

Beylikdüzü'nde bulunan şantiye alanında kepçenin ucuna bağladıkları hamakla hızlıca döndürülen işçilerin tehlikeli eğlencesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Abdülkerim Güzel   | 23.08.2022
Kepçeye hamak bağlayan işçilerin tehlikeli eğlencesi kameralara yansıdı

İstanbul

Kavaklı Mahallesi'nde bulunan şantiyede çalışan 2 işçi, dün akşam saatlerinde kepçenin ucuna bağladıkları hamağa bindi. Operatörün aracı çalıştırmasıyla hızla dönmeye başlayan işçiler, kepçeyi adeta bir salıncak gibi kullandı.

İşçilerin bu tehlikeli eğlencesi vatandaşa ait cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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