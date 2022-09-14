Kenya Büyükelçisi Boiyo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo'yu kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Boiyo, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Boiyo, ailesi ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.