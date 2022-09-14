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Kenya Büyükelçisi Boiyo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo'yu kabul etti.

Mehmet Tosun   | 14.09.2022
Kenya Büyükelçisi Boiyo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Boiyo, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Boiyo, ailesi ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

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