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Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de

Kemal Karadağ  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de

TBMM

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu.

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